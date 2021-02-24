Юрий Лоза назвал шоу «Маска» и «Точь-в-точь» отработанным материалом

Москва, 24 февраля. Исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза продолжает высказываться о популярных телепроектах. На этот раз певец раскритиковал шоу «Маска» и Точь-в-точь».

По мнению музыканта, на отечественном телевидении не осталось талантливых продюсеров. В результате приходится довольствоваться форматами, которые давно используются на Западе.

««Маска» и «Точь-в-точь» — отработанный материал. Все люди, кто способен что-то придумать, уволены с ТВ. На вторсырье вы заработаете куда больше», — заявил Лоза.

Певец убежден, что получить бюджет на песни западного музыканта куда проще, чем на музыку российского исполнителя. Такие проекты, как «Маска» и «Точь-в-точь» — это «головная боль» русской медиасистемы, которая больше не развивает аудиторию, считает Юрий Лоза.

«Культура больше не хочет повысить уровень населения. Отсюда идут Шнуры (речь идет о лидере «Ленинграда» Сергее Шнурове. — Прим. ФАН) и вся остальная компания. Они стали руководить культурой, чтобы заставить шоу-бизнес опуститься до низменных потребностей масс», — возмутился музыкант в беседе с изданием iReactor.

Композитор добавил, что все большие проекты в нашей стране живут по коммерческим законам — чем больше зрителей, тем дороже реклама. Подводя итог, певец призвал либо в корне поменять такую систему, либо свыкнуться с ней.

Юрий Лоза ранее нелестно высказался о шоу Первого канала «Голос». Певец заявил, что никогда не сел бы в кресло наставника этого проекта.