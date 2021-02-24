Военный эксперт рассказал, как Россия остановит американские подлодки в Арктике

Москва, 24 февраля. Российская Федерация никому не позволит ходить в своем секторе Арктики без ледокольного сопровождения, заявил капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев.

По его словам, политическое и военное давление на Москву в регионе будет только усиливаться. Также он добавил, что американские атомные подлодки продолжают «шнырять» вдоль российских территориальных вод.

«А теперь, по мере увеличения на большом Севере чистых ото льда акваторий открывается перспектива создания здесь новых военно-морских баз, усиления группировок кораблей<...>Без нашего ледокольного сопровождения в российском секторе Арктики мы никому не позволим ходить», — подчеркнул Ненашев.

Он добавил, что Россия достойно ответит и с военной точки зрения в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что США недовольны успехами Москвы на Севморпути. Россия не собирается делиться ими с американской стороной.