Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло на северо-востоке Алжира

Санкт-Вендель, 24 февраля. Землетрясение магнитудой 4,6 балла зафиксировано на северо-востоке Алжира в 2:51 по местному времени, сообщает информационный портал Volcano Discovery.

По данным источника, эпицентр подземных толчков находился на относительно небольшой глубине – порядка 10 километров, и располагался неподалеку от населенного пункта Нгаус в провинции Батна. Колебания ощущались в радиусе около 80 километров.

Специалисты предполагают, что разрушения оказались незначительными, поскольку территория вокруг эпицентра необитаема. Спустя всего несколько минут после начала землетрясения служба мониторинга получила отчеты экспертов, которые посчитали природное явление умеренным.

Напомним, наиболее разрушительное стихийное бедствие произошло в Алжире в 70 километрах от столицы в ночь 22 мая 2003 года. В результате мощных подземных толчков магнитудой до 6,8 балла погибли более двух тысяч человек и свыше десяти тысяч получили ранения различной степени тяжести.