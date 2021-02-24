Богданов обсудил с послом Египта вопросы урегулирования ситуации в САР и Ливии

Москва, 24 февраля. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Сирии и Ливии с послом Египта Ихабом Насром, говорится на сайте российского дипведомства.

Отмечается, что встреча с послом Арабской Республики Египет проходила в Москве. Во время переговоров стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с акцентом на координацию усилий Москвы и Каира в интересах урегулирования ситуации в Ливии и Сирии.

Кроме того, были затронуты вопросы российско-египетского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обстановку в САР. В ходе переговоров дипломаты сделали акцент на совместной работе по устранению террористической угрозы в сирийском Идлибе. Позже стало известно, что в зоне деэскалации российскими военными будут открыты три новых пункта пропуска, пишет «Газета.Ru».