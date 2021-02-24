ФАС запретит «Яндексу» искусственно продвигать свои сервисы в поиске

Москва, 24 февраля. Компания «Яндекс» должна в течение месяца прекратить понижение позиций других компаний в поисковой выдаче, говорится в распоряжении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство дало «Яндексу» месяц на исполнение решения. Как уточняется, речь идет о «Яндекс.Маркете», «Кинопоиске» и других сервисах. ФАС считает, что «Яндекс» обязан публиковать условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе yandex.ru в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группу ООО «Яндекс». В случае невыполнения предупреждения ФАС будет обязана возбудить против компании дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Яндекс» уже заявил о своем несогласии с предупреждением ФАС. Пресс-служба IT-компании подчеркнула, что некоторые предписания уже реализованы в поиске. При этом отдельные части предупреждения ФАС в «Яндексе» считают неправильными. Исполнение всех перечисленных требований ухудшит качество поиска для пользователей и положение компании на рынке, добавили в пресс-службе.

Федеральная антимонопольная служба ранее сообщила о намерении изучить обоснованность изменения цен агрегаторами такси во время непогоды. Ведомство уже направило запросы известным поставщикам услуги.