Биография актера Дмитрия Писаренко появилась в «Википедии»

Москва, 24 февраля. После смерти актера Дмитрия Писаренко в «Википедии» появилась страница с его биографией. В статье указаны общие сведения о жизни артиста.

Известный актер театра и кино скончался на 62-м году жизни. Тело артиста обнаружили после обращения родственника в полицию. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и нашли труп.

По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия Писаренко могла стать острая сердечная недостаточность, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Все обстоятельства трагедии будут известны после вскрытия.