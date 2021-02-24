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Биография актера Дмитрия Писаренко появилась в «Википедии»

Биография актера Дмитрия Писаренко появилась в «Википедии»

Москва, 24 февраля. После смерти актера Дмитрия Писаренко в «Википедии» появилась страница с его биографией. В статье указаны общие сведения о жизни артиста.

Известный актер театра и кино скончался на 62-м году жизни. Тело артиста обнаружили после обращения родственника в полицию. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и нашли труп.

По предварительным данным, причиной смерти Дмитрия Писаренко могла стать острая сердечная недостаточность, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Все обстоятельства трагедии будут известны после вскрытия.

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