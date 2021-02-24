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Муж Седоковой приехал в Латвию ради сына от бывшей жены

Муж Седоковой приехал в Латвию ради сына от бывшей жены

Рига, 24 февраля. Форвард латвийских «Химок» Янис Тимма временно покинул Москву, чтобы навестить единственного сына Кристиана. Его наследника воспитывает бывшая супруга Сана.

Тимма оставил семью ради украинской поп-певицы Анны Седоковой, которая на момент знакомства с ним уже воспитывала троих детей от разных мужчин. Спустя два года романтических отношений баскетболист женился на знаменитости и переехал жить в Россию. Спортсмен говорил, что забота о единственном сыне для него самое главное, но как он проявит ее на расстоянии — не объяснил.

Янис Тимма решил навестить Кристиана. Он взял с собой в Латвию Седокову. Спортсмен подарил наследнику мягкую игрушку и на машине отвез его к Балтийскому морю. Фотографию с прогулки по пляжу Юрмалы 28-летний баскетболист опубликовал в личном микроблоге Instagram.

Недавно певица Анна Седокова опубликовала романтическое стихотворение ко Дню всех влюбленных и сопроводила его собственным снимком в купальнике. Фанаты решили, что звезда ждет ребенка от баскетболиста.

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