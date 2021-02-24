В Воронеже храбрая собака спасла хозяйку от упавшего дерева

Воронеж, 24 февраля. В Железнодорожном районе Воронежа женщину едва не убило деревом. Ее питомец оттащил хозяйку в сторону.

Инцидент произошел на прогулке. Собака услышала громкий треск и повела хозяйку за собой. После чего дерево рухнуло. По данным местных СМИ, такие происшествия в городе — не редкость. В прошлом году, как рассказала местная жительница, в нескольких метрах от детей упало дерево.

Воронежцам посоветовали обращаться в компитентные ведомства по фактам аварийных деревьев. В мэрии города утверждают, что работы по вырубке проводятся часто, поэтому по центральным улицам ходить безопасно.

История спасения произошла также в Брянске. Неравнодушный житель спас собаку с обмороженными лапами. Животное он забрал к себе домой.