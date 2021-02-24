Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в странах СНГ

Москва, 24 февраля. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в странах СНГ постепенно стабилизируется, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Текущую ситуацию обсудили на заседании Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий стран СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. В Роспотребнадзоре отметили, что положительной динамике способствуют несколько моментов.

Среди них — поддержание высоких показателей тестирования на COVID-19, соблюдение профилактических мер, а также старт массовой вакцинации против новой инфекции. Кроме того, эксперты отметили важность использования современных инструментов в рамках борьбы с коронавирусом. Например, специальные приложения, которые предоставляют результаты тестирования в электронном виде.

Согласно последним данным, число новых случаев коронавируса в мире продолжает снижаться, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Уже шестую неделю подряд падает число инфицированных.