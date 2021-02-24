Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил заявления Байдена о России

Москва, 24 февраля. Слова главы Белого дома Джозефа Байдена на Мюнхенской конференции вызывают обеспокоенность относительно взаимодействий с США, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Высказывания новоизбранного президента США о Российской Федерации вызывают обеспокоенность у Москвы, рассказал в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Заявление американского лидера Джозефа Байдена о попытках России ослабить НАТО доказывает, что главным противником на европейском континенте остается РФ. Об этом рассказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.