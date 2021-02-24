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Осужденный за изнасилование Скопинский маньяк готовится выйти на свободу

Осужденный за изнасилование Скопинский маньяк готовится выйти на свободу

Москва, 24 февраля. Житель Рязанской области Виктор Мохов, более известный как Скопинский маньяк, вскоре выйдет на свободу после 17 лет тюрьмы.

По предварительным данным, он освободится из мест лишения свободы 3 марта. Несмотря на это, правоохранители установят над ним надзор по месту жительства в течение следующих шести лет.

Маньяк был осужден за похищение и изнасилование двух девушек в Скопине: одной из них было 14 лет, а другой — 17. Преступник продержал своих жертв в подвале почти четыре года. Одна из девушек, находясь в неволе, дважды рожала от него детей, однако Мохов отбирал их.

Известно также, что преступник морил девушек голодом, держал в темноте и избивал резиновым шлангом. Им чудом удалось передать на волю записку, после чего их вызволили из заточения.

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