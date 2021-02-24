Психолог Абравитова указала, почему геймеры могут пойти на экстрим в реальности

Люди с соответствующим психотипом, могут начать совершать в реальности такие же опасные поступки, как герой их любимой компьютерной игры. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, причины популярности виртуальных развлечений очень просты.

«У человека в принципе присутствует агрессивная составляющая. Кроме того, многим из нас нужен адреналин. Человеческий организм подвержен тем же законам, что и весь остальной животный мир. В социуме мы зачастую не имеем возможности выплеснуть все, что накопилось на душе, поскольку существую социокультурные рамки. Соответственно, компьютерные игры, словно клапан в скороварке, позволяют выпустить пар. Уровень агрессии сбрасывается. После сеанса виртуальных приключений люди могут вернуться в социум и достаточно спокойно себя вести», — рассказала специалист.

В то же время, Марианна Абравитова отметила, что с некоторыми людьми такой вид отдыха может сыграть злую шутку.

«Многие, в качестве эксперимента, могут захотеть переносить условия компьютерной игры в реальный мир и посмотреть, каково это будет. К примеру, что-то украсть, уйти от погони. Ощущения точно станут намного острее. Думаю, на это могут идти многие экстремалы», — сообщила собеседница.

В завершение психолог указала, кто способен начать действовать подобным образом, без оглядки на реальность окружающего мира и последствия поступков.

«Здесь очень многое зависит от психологического типа человека. Кто-то боится мира и смелым бывает только за закрытой дверью своей комнаты. Другие же могут раскачать свои эмоции и им захочется повышать градус впечатлений. Кроме того, какая-нибудь ситуация в реальной жизни может «включить» в таких людях, усвоенный в играх опыт, и заставить действовать так же», — резюмировала эксперт.

Ранее Марианна Абравитова дала оценку решению американского политика запретить в штате Иллинойс продажу компьютерной игры Grand Theft Auto.