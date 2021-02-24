Гендиректор Wildberries Бакальчук вошла в список 15 богатейших жителей России

Москва, 24 февраля. Основательница и гендиректор российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, вошла в топ-15 самых богатых россиян согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние главы маркетплейса составляет 10,9 млрд долларов. Таким образом, предпринимательница занимает 14-е место среди богатейших граждан страны и является самой обеспеченной женщиной в России, уточняют в агентстве Bloomberg.

С начала прошлого года ее капитал вырос более чем на 20%, или на 1,85 млрд долларов. В общем списке миллиардеров мира руководитель Wildberries занимает 205 место. Оборот крупнейшего российского интернет-ретейлера в минувшем году почти удвоился по сравнению с 2019 годом и составляет 437,2 млрд рублей.

Корпорация была основана в 2004 году. Маркетплейс работает на рынках России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Украины, Польши, Словакии, Армении, Израиля и ФРГ.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что состояние главы корпорации SpaceX Илона Маска сократилось на 15 млрд долларов за сутки.