Немецкие полицейские отказываются прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca

Берлин, 24 февраля. Полицейские в Германии отказываются проходить вакцинацию от коронавируса, опасаясь прививаться препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщили в местной прессе.

Сотрудники берлинской полиции испытывают беспокойство по поводу побочных эффектов, которые могут возникнуть после получения прививки. При этом в минздраве страны комментировать ситуацию не стали.

В Греции тем временем зафиксировали случаи появления серьезных побочных эффектов у граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Возникшие осложнения оказались связаны с анафилактической реакцией.