Авторы The Drive рассказали, как НАТО чуть не спровоцировала ядерную войну с СССР

Вашингтон, 24 февраля. НАТО масштабными учениями в 1983 году едва не спровоцировала ядерную войну с СССР, пишут авторы американского издания The Drive, ссылаясь на рассекреченные материалы Госдепа США.

Обнародованные документы включают в себя детали возникшей нестабильной ситуации и почти неотредактированный текст высокопоставленного офицера американской разведки, генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса.

Как рассказали обозреватели издания, 2 ноября 1983 году дислоцированная в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Это были сверхзвуковые истребители-бомбардировщики МиГ-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24, оснащенные ядерным оружием.

Американские аналитики объяснили подготовку Советского Союза к войне серьезным недопониманием, которое возникло из-за учений Североатлантического альянса Able Archer. Целью маневров была «проверка способности сил НАТО в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере».

«В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», — указано в отчете Президентского консультативного совета по внешней разведке США (PFIAB).

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал три точки на карте мира, в которых в будущем возможно вооруженное столкновение России и США. По его мнению, риск войны наиболее велик в Черном море, Донбассе и Арктической зоне.