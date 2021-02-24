Автовладельцам рассказали, как часто нужно мыть машину зимой

Москва, 24 февраля. Автомобиль нуждается в регулярном мытье в зимний период, поскольку наросты снега и наледи могут привести к коррозии, рассказала глава техцентра Ольга Селезнева.

По словам эксперта, мороз, оттепель и колебания температур сказываются на состоянии машины. Однако паниковать не стоит, поскольку американские и европейские производители позаботились о защите лакокрасочного покрытия.

«Нужно просто своевременно приезжать на мойку, очищать кузов, все подкапотные и подарочные пространства, чтобы на них не скапливались наросты снега и наледи. <...> Сейчас вообще нужно это делать хотя бы раз в неделю, потому вы не сможете достаточно эффективное управлять колесами покрывшегося наростами автомобиля», — отметила Селезнева.

Глава техцентра добавила, что наросты влияют также на безопасность и управляемость машины. В эфире «Радио 1» эксперт посоветовала не пытаться убрать наледь и снег с кузова автомобиля щеткой или скребком, чтобы не оставить царапины.

Автоэксперт Вячеслав Субботин ранее рассказал, как правильно прогревать двигатель в мороз. По его словам, современным моторам долговременный прогрев не требуется.