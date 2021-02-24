Командир ВСУ вымогал у военнослужащего деньги за сбитый на учениях БПЛА

Харьков, 24 февраля. Военнослужащий ВСУ пожаловался на командира, который приказал приобрести новый БПЛА взамен уничтоженного в ходе учений. Об этом сообщил офицер управления НМ ЛНР Александр Мазейкин.

Боец ВСУ зенитно-артиллерийского дивизиона 92-й отдельной механизированной бригады обратился на горячую линию Министерства обороны Украины с жалобой на действия командира. Он рассказал, что во время проведения огневой тренировки из-за своей неопытности выстрелил из переносного ЗРК «Игла» и попал в дрон, который в это время осуществлял видеосъемку тренировки. Новый мультикоптер ранее был подарен ВСУ волонтерами.

«Командир дивизиона начал вымогать у солдата возместить ущерб и приобрести новый БПЛА», — сообщил Мазейкин.

Военнослужащий не поддался на вымогательства и сразу обратился на горячую линию Министерства обороны Украины с жалобой. Сейчас в подразделение для проверки прибыла следственная группа военной службы.

Ранее ФАН писал, что пятеро бойцов ВСУ получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва в ходе учебных мероприятий по оборудованию позиций. Подрыв произошел из-за неисправности взрывного устройства, которое хранилось в ненадлежащих условиях.