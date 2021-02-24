Политолог Кедми оценил трюк России по противодействию Японии

Москва, 24 февраля. Россия дала отпор Японии в вопросе Курильских островов, уверен политолог Яков Кедми.

Эксперт рассказал о попытках Страны восходящего солнца разработать план возращения территорий. Токио надеется оказать на Россию давление при помощи экономических рычагов. Москва дала Японии достойный ответ в виде расширения границ территории опережающего развития (ТОР), пояснил политолог.

«В итоге можно наблюдать, как дальневосточные российские рыбаки фактически получают государственную поддержку для того, чтобы отвадить японских конкурентов от Курил путем более эффективного освоения местных биоресурсов за счет собственных сил и средств», — считает Яков Кедми.

Расширение ТОР одобрили в кабмине. Соответствующее постановление правительства утвердил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Документ предполагает появление дополнительных участков для новых инвестиционных проектов. Среди них — предприятия по пошиву рыболовных сетей и хранилища горюче-смазочных материалов.

Ранее японцы выразили тревогу из-за размещения на Курильских островах новейших систем радиоэлектронной борьбы. Некоторые граждане предсказали поход России на Хоккайдо.