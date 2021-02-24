В России хотят объединить «Охотников» с Су-57 для проведения военных операций

Москва, 24 февраля. ВВС России рассматривают инновационную тактику ведения воздушного боя, которая предусматривает совместное применение самолетов, БПЛА и гиперзвукового оружия.

Как сообщает газета «Известия», внедрение такого подхода может изменить характер военных действий в будущем. Так, по замыслу российских военных, в авиаполках могут объединить тяжелые беспилотные летательные аппараты «Охотник» и истребители Су-57.

Создание такого тандема позволит расширить радиолокационное поле Су-57. Что касается беспилотника, то его могут оснастить высокоточными бомбами, которые в перспективе могут быть заменены на гиперзвуковые управляемые ракеты.

«Пара из Су-57 и дрона с таким вооружением сможет успешно выполнять ударные задачи, для которых раньше требовались целые эскадрильи», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

В данном случае дрон будет играть роль ищейки и оруженосца. Применение БПЛА позволит пилоту обнаруживать цели и предупреждать о потенциальных угрозах.

Ранее сообщалось, что при разработке «Охотника» учитывалась возможность выполнения миссий совместно с Су-57. Его задача состоит в том, чтобы наносить удары по наводке истребителя. Стоит отметить, что недавно строительство еще трех тяжелых БПЛА началось на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова, пишет Газета.ru.