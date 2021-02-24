Служба безопасности Украины должна бороться с нацизмов внутри своей страны, а не устанавливать глупые билборды возле российского посольства в Киеве. Об этом заявил в интервью ФАН член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

СБУ на своей странице в социальной сети опубликовало запись о том, что перед посольством России в Киеве был установлен билборд с надписью «Крым — это Украина». На баннере также изображена эмблема украинского силового ведомства.

«Просто фото, просто посольство России в Киеве, просто констатация факта», — говорится в сообщении СБУ.

Это не первое проявление «фантомных болей» официального Киева по поводу навсегда потерянного Крыма. Ранее под диппредставительством России в Киеве уже красовался билборд, посвященный служащим контрразведки Службы безопасности Украины. Однако месяц назад его демонтировали. В июне 2020 года в Харькове напротив здания консульства РФ появился мурал с эмблемой контрразведки СБУ. До этого билборды с символом СБУ были замечены у российских консульств в Одессе и Львове.

Федеральное агентство новостей связалось с российским сенатором от Крыма Сергеем Цековым с просьбой прокомментировать очередную выходку украинских спецслужб. По его словам, сегодня Служба безопасности Украины не выполните своих прямых функций, а занимается глупостью, вывешивая баннеры у российского посольства в Киеве. Член Совета Федерации заявил, что Крым навечно вернулся в состав Российской Федерации.

«Этот поступок наглядно характеризует Службу безопасности Украины. Им просто делать нечего. Они могут вообще окружить такими билбордами наше посольство. Но это никак не изменит ситуацию, поскольку Крым в 2014 году вернулся в состав России навечно. Такие действия со стороны СБУ показывают низкий уровень украинских спецслужб. Они должны бороться с преступностью, со внутренним терроризмом и нацизмом, а не билборды устанавливать. Служба безопасности должна выполнять свои прямые функции, но украинские спецслужбы продолжают совершать глупые поступки, вывешивая подобного рода баннеры у нашего посольство. Это совершенно глупые вещи», — сказал Сергей Цеков.

Заметим, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали решение полуострова воссоединиться с Россией. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что крымский блогер Александр Талызин показал, как выглядит «украинская зависть» в Севастополе.