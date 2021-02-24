Меркель не поддержала введение привилегий для вакцинировавшихся от COVID-19

Берлин, 24 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против введения каких-либо привилегий для привитых от коронавируса граждан.

Однако она не исключила, что это возможно в будущем. По словам канцлера, в перспективе можно подумать, стоит ли в некоторых сферах давать доступ к товарам и услугам только вакцинированным от COVID-19. Однако обсуждать этот вопрос следует только в том случае, когда таких людей будет подавляющее большинство.

«Но мы еще не достигли этой стадии», — подчеркнула Меркель.

Она также назвала еще одно условие. Ученые должны доказать, что получившие укол не способны передавать вирус другим гражданам.

ФАН ранее писал, что переболевшие коронавирусом дольше болеют гриппом. Об этом рассказала терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьева.