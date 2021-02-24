В Москве день рождения адмирала Ушакова отметят молебном

В Москве день рождения русского адмирала Федора Ушакова отметят молебном и встречей почитателей военного таланта выдающегося российского флотоводца. Председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев пояснил корреспонденту ФАН, почему важно помнить о настоящих патриотах России, выдающихся людях.

«Общероссийское движение поддержки флота с начала девяностых годов ведет системную работу по патриотическому воспитанию российских граждан на достойных примерах великих людей Отечества. Вот на примере жизненного пути великого русского адмирала Федора Ушакова мы проводим в разных форматах Ушаковские беседы, актуально связывая историю и современность. Эти высокие собрания, конференции, торжественные акции мы, как правило, приурочиваем ко Дню рождения адмирала 24 февраля», — рассказывает Михаил Ненашев.

Русский адмирал, флотоводец, командующий Черноморской эскадрой Федор Ушаков родился 24 февраля 1745 года. По словам самого адмирала, за все сражения, которые он провел, его эскадры не потеряли ни одного корабля, ни один русский моряк его флота не был захвачен в плен.

Ушаков одержал сорок три победы в морских сражениях, не потерпев ни одного поражения. На Востоке он был известен как непобедимый «Ушак-паша». После его смерти был причислен к лику святых.

В день рождения великого российского флотоводца адмирала в Москве в православном храме морского и речного флота России — храме святителя Николая — пройдет благодарственный молебен в память о прославленном адмирале. Вечером в духовно-просветительском центре активисты Общероссийского движения поддержки флота проведут традиционную Ушаковскую беседу, на которую приглашены представители военно-морского флота, общественные деятели, писатели, студенты и курсанты, чтобы поговорить о личности Ушакова, о его месте и роли в российской истории.