Петербургский суд запретил аниме «Межвидовые рецензенты» на трех сайтах

Санкт-Петербург, 24 февраля. Аниме-сериал «Межвидовые рецензенты» признали запрещенным для распространения в РФ. Такое решение принял Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Новое аниме попало в список запрещенных в России сериалов. «Межвидовые рецензенты» не должны распространяться на сайтах AnimeGo, AnimePik и AnimeBit. Суд вынес соответствующее решение по административному иску прокурора.

Четыре японских аниме ранее запретили к распространению в РФ. Василеостровский районный суд Северной столицы признал незаконными «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах».