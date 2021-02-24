Изнасилованная коллегой в офисе министра обороны Австралии подала жалобу в полицию

Канберра, 24 февраля. Бывшая сотрудница правительства Австралии Бриттани Хиггинс, изнасилованная своим коллегой в офисе минобороны страны, обратилась в полицию, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в 2019 году при руководстве министра обороны Линды Рейнольдс. Вскоре после инцидента она обратилась к правоохранителям, однако побоялась подавать жалобу из-за опасений за собственную карьеру.

Несмотря на это, сейчас девушка решительно настроена на то, чтобы наказать своего обидчика. В первую очередь, она потребовала, чтобы полиция выяснила все обстоятельства случившегося, и преступник в итоге ответил перед законом.

МВД Австралии прокомментировало случившееся. Министерство подтвердило, что знает об изнасиловании в офисе главы минобороны. По словам главы ведомства Питера Даттона, инцидент произошел за несколько дней до того, как эта история получила широкую огласку.

Премьер Австралии Скотт Моррисон извинился перед потерпевшей, сообщало Федеральное агентство новостей. Председатель правительства пообещал ей провести тщательное расследование.