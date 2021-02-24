Режиссер «Магомаева» прокомментировал получение Биковичем гражданства России

Известный российский кинорежиссер Дмитрий Тюрин заявил ФАН, что не удивлен фактом получения сербским актером Милошем Биковичем гражданства РФ.

Лауреат различных премий и кинофестивалей в эксклюзивном интервью прокомментировал данное сообщение, причем он узнал об этом от корреспондента ФАН.

— Дмитрий, что скажете о том, что Милош теперь наш соотечественник?

— Я вот от вас слышу об этой новости. И здесь нет ничего плохого, как мне кажется. Бикович много работает в нашей стране и довольно-таки успешно.

— Вы сняли его в главной роли в телесериале «Магомаев». Как работалось с Милошем?

— Мне с ним работалось прекрасно — он очень хороший артист.

— А во время съемок он как-то хотя бы намекал на то, что хочет получить российское гражданство?

— Нет, [ничего такого] не говорил. Первый раз [об этом] слышу.

— Хотелось бы еще снять Биковича в каком-либо из своих фильмов?

— Да, вполне! Мне кажется, мы с ним хорошо сработались, и было интересно [поработать снова]. Если будет какой-то проект с его участием, то почему нет.

— Но в ближайшем будущем такового, как я понимаю, пока нет?

— В ближайшем — нет. Сейчас я занимаюсь другим проектом, и там Милоша никак не может быть.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о получении Милошем Биковичем российского гражданства.

Сам актер вскоре отреагировал на это постом на личной странице в социальной сети Instagram:

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!»

Бикович, родившийся в Белграде 13 января 1988 года, сыграл главную роль в телесериале «Магомаев», который снял Дмитрий Тюрин и который был показан на Первом канале.

Есть в активе серба немало и других ролей в фильмах и сериалах, снятых в России. А именно — «Балканский рубеж», «Отель «Элеон», «Крылья Империи», «Гранд», «Холоп», «Лед», «Духless-2», «Отель «Белград», «За гранью реальности» и других.

Дмитрий Тюрин сейчас работает над телесериалом «Спойлер», где снимаются такие известные отечественные актеры и актрисы, как Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков и другие.