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Режиссер «Магомаева» прокомментировал получение Биковичем гражданства России

Режиссер «Магомаева» прокомментировал получение Биковичем гражданства России

Известный российский кинорежиссер Дмитрий Тюрин заявил ФАН, что не удивлен фактом получения сербским актером Милошем Биковичем гражданства РФ.

Лауреат различных премий и кинофестивалей в эксклюзивном интервью прокомментировал данное сообщение, причем он узнал об этом от корреспондента ФАН.

— Дмитрий, что скажете о том, что Милош теперь наш соотечественник?

— Я вот от вас слышу об этой новости. И здесь нет ничего плохого, как мне кажется. Бикович много работает в нашей стране и довольно-таки успешно.

— Вы сняли его в главной роли в телесериале «Магомаев». Как работалось с Милошем?

— Мне с ним работалось прекрасно — он очень хороший артист.

— А во время съемок он как-то хотя бы намекал на то, что хочет получить российское гражданство?

— Нет, [ничего такого] не говорил. Первый раз [об этом] слышу.

Режиссер «Магомаева» прокомментировал факт получения Биковичем гражданства России

— Хотелось бы еще снять Биковича в каком-либо из своих фильмов?

— Да, вполне! Мне кажется, мы с ним хорошо сработались, и было интересно [поработать снова]. Если будет какой-то проект с его участием, то почему нет.

— Но в ближайшем будущем такового, как я понимаю, пока нет?

— В ближайшем — нет. Сейчас я занимаюсь другим проектом, и там Милоша никак не может быть.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о получении Милошем Биковичем российского гражданства.

Сам актер вскоре отреагировал на это постом на личной странице в социальной сети Instagram:

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!»

Режиссер «Магомаева» прокомментировал факт получения Биковичем гражданства России

Бикович, родившийся в Белграде 13 января 1988 года, сыграл главную роль в телесериале «Магомаев», который снял Дмитрий Тюрин и который был показан на Первом канале.

Есть в активе серба немало и других ролей в фильмах и сериалах, снятых в России. А именно — «Балканский рубеж», «Отель «Элеон», «Крылья Империи», «Гранд», «Холоп», «Лед», «Духless-2», «Отель «Белград», «За гранью реальности» и других.

Дмитрий Тюрин сейчас работает над телесериалом «Спойлер», где снимаются такие известные отечественные актеры и актрисы, как Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Олег Меньшиков, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков и другие.

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