Канада призывает бойкотировать Зимние Олимпийские игры в Китае

Лондон, 24 февраля. Члены канадского парламента обратились с призывом к премьеру страны Джастину Трюдо и своим англоязычным союзникам с призывом бойкотировать Зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Международное сообщество продолжает выражает свое возмущение политикой китайских властей в отношении народности уйгуров, пишет The Times. 24 февраля стало известно, что парламент Канады призвал Джастина Трюдо и своих партнеров по альянсу «Пять Глаз» бойкотировать Зимние Олимпийские игры 2022 года как элемент давления на Китай.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также не исключил вероятность бойкота Штатами Олимпиады, однако подчеркнул, что такое решение должно быть принять коалиционно, вместе с остальными демократическими союзниками Америки, чтобы оно возымело эффект.

«Мы еще вернемся к этой проблеме. Самое важное в таких и подобных решениях — принимать их после вдумчивых консультаций по своими союзниками», — подчеркнул Блинкен.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб присоединился к призывам. Дипломат подчеркнул, что геноцид — это та черта, после которой не получается говорить, что спорт вне политики, как бы ему этого ни хотелось.

Призыв канадского парламента бойкотировать Олимпийские игры — часть политической кампании по давлению на Китай. Ранее главный законодательный орган страны уже признал происходящее в провинции Синьцзян геноцидом. Премьер-министр Трюдо назвал это решение «поспешным», а сами обвинения в геноциде «очень тяжелыми».