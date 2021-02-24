Батаев рассказал, за счет чего можно увеличить пенсии в России 

За счет чего можно увеличить размеры пенсий в России, и что мешает это сделать, рассказал ответственный секретарь Комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Давайте по порядку. Сегодня уже поднимался вопрос о том, что 1/3 работающих граждан России не платит страховые взносы. То есть, из 75 миллионов трудоспособного населения, 25 миллионов не платит взносы. Соответственно, если это исправить, может появиться источник для пополнения бюджета Пенсионного фонда России», — рассказал Вячеслав Батаев.

Вместе с этим, по его словам, в России существует регресс тарифа – не все граждане платят 22% в Пенсионный фонд. А тот, кто получает в год почти 1,5 миллиона рублей, платит уже 10% с превышением. Соответственно, если данный регресс тарифа каким-то образом поправить, то появится еще один источник пополнения бюджета Пенсионного фонда.

Наряду с этим, эксперт напомнил об уровне налоговой нагрузки в России. По его мнению, нужно учитывать, что показатель уровня налогообложения России далек от стран-лидеров.

«В некоторых интернет-публикациях можно встретить замечания, что Россия чуть ли не офшор по сравнению со странами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). По таблице совокупного налогообложения видно, что налоговая нагрузка в России в 1,5 раза ниже, чем в странах ОЭСР. То есть, совокупная налоговая табличка России составляет 80%, а в странах ОЭСР эта цифра начинается от 120% и доходит до 180%», — сообщил специалист.

Но это не значит, что французы платят 184% со своей прибыли, отметил Вячеслав Батаев. Он объяснил, что это совокупные ставки с налогов, которые существуют в налоговой системе. То есть, налоги применяются не ко всем. К примеру, в России граждане не платят налог на добычу полезных ископаемых. Специалист подчеркнул, если повысить уровень налогообложения, то появится третий источник пополнения бюджета Пенсионного фонда.

«Ну и в-четвертых, с 2008 года в России действует ФНГ (Фонд национального благосостояния). Сейчас он составляет 170 миллиардов долларов. Он формируется по бюджетному правилу сечения цены с 40 долларов за баррель. Соответственно, в силу закона ФНБ был создан, как фонд, который будет гарантировать пенсионное обеспечение в стране», — сообщил Вячеслав Батаев, рассказав о последнем возможном источнике повышения пенсии.

Ранее ФАН сообщал, законопроект о гарантии добровольных пенсий подготовят в России. Так, внести законопроект СГПУ НПО в правительство Минфин планирует до 15 декабря 2022 года, следует из утвержденного плана-графика финансового ведомства госпрограммы по управлению госфинансами и регулированию финрынка.