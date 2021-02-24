«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

Москва, 24 февраля. IT-корпорация третий год подряд становится лидером рейтинга самых дорогих интернет-компаний российского сегмента. По данным Forbes, за год «Яндекс» подорожал более чем на 57%.

Стоимость транснациональной компании достигла 22,98 млрд долларов по итогам 2020 года. При этом еще в прошлом году «Яндекс» оценивался в 14,6 млрд долларов.

На второй строчке рейтинга расположилась компания Wildberries. Ее стоимость составила 14,52 млрд долларов. Тройку лидеров замкнула Ozon, которая в настоящее время стоит 10,58 млрд долларов и с конца 2020 года торгуется на Московской бирже и Nasdaq.

В целом в рейтинг попали 30 компаний, бизнес-модель которых основана на распространении своих продуктов и услуг в Сети. Прошлый год за счет пандемии стал успешным для всех интернет-компаний. Но в наибольшем выигрыше остались маркетплейсы и агрегаторы, подчеркивает Forbes.

Стоит отметить, что при оценке не учитывались компании, формирующие свыше 50% выручки за пределами России. Поэтому в рейтинг не вошли Telegram и JetBrains.

«Яндекс» может запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Ожидается, что этот сервис будет доступен на веб-странице российского поисковика.