Актриса Екатерина Шпица вышла замуж за фитнес-тренера

Москва, 24 февраля. Звезда фильмов «Поддубный» и «Экипаж» Екатерина Шпица второй раз в жизни вышла замуж. Избранник на голову выше миниатюрной 35-летней актрисы.

Супругом Шпицы стал бизнесмен, директор сети фитнес-клубов, национальный тренер ICG Russia Руслан Панов. О свадьбе артистка сообщила в личном микроблоге Instagram. Шпица опубликовала нежное селфи, сделанное с новоиспеченным мужем на заднем сиденье в салоне автомобиля. В кадр попали обручальные кольца пары.

На снимке Шпица запечатлена в белоснежном платье с прозрачными рюшами и нюдовым макияжем. Ее возлюбленный одет в шерстяное пальто бежевого цвета и рубашку с галстуком молочного оттенка. Панов трогательно держит ладонь своей жены.

«Какая красивая пара»; «Поздравляем, пупсики!»; «Берегите любовь», — поздравили пару пользователи соцсети.

Недавно Шпица высказалась о скандале вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна и харассменте в кинематографе. Она не исключила, что среди «жертв» лауреата премии «Оскар» были женщины, которым приставания такого влиятельного человека были выгодны.