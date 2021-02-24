Пора в путешествие: открытые для российских туристов страны и условия пребывания

Грузия упростит въезд для россиян в страну с 1 марта. Попасть в страну можно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Постепенно пандемия коронавируса идет на спад, и все больше стран открывают свои границы. Россия возобновила авиасообщение с рядом стран, но не все из них готовы принимать туристов. Некоторые страны ждут в гости путешественников из России, но прямых рейсов пока нет. Страны, открытые для туристов из России, и условия пребывания – в материале ФАН.

Ряд стран открыли границы для российских туристов и возобновили прямое авиасообщение с Россией. Путешественники беспрепятственно могут попасть в Армению, Белоруссию, Сербию и неземным путем в Абхазию. Для этого не нужно сдавать тесты на коронавирус и проходить карантин.

Также можно улететь из России в Киргизию, на Кубу, Мальдивы, ОАЭ, Танзанию, Казахстан, Турцию и Эфиопию, но для этого необходимо предоставить в аэропорту отрицательный тест. Российских туристов ждут и в Великобритании, Греции и Южной Корее, но в этих странах туристам придется посидеть на карантине после прилета. Зато улететь можно также из России без пересадок.

С некоторыми странами Россия уже восстановила авиасообщение, однако туристов из России там не ждут. Например, самолеты летают в Азербайджан, но попасть в страну туристы не могут.

Для россиян открыли границы и другие страны, но добираться до них придется с пересадками, поскольку прямых рейсов пока нет. Соскучившиеся по путешествиям граждане РФ могут отправиться в Бразилию, Доминиканскую Республику, Мексику, Молдавию, Черногорию и Шри-Ланку. В этих странах даже не попросят предоставить отрицательный тест.

Заранее пройти тестирование нужно перед полетом в Грузию, Иорданию, Кению, Марокко, Польшу, США, Тунис, Хорватию и ЮАР. Кроме того, в Тунисе попросят туристов пройти недельный карантин.

Ранее сообщалось, что Республика Кипр до 1 апреля отложила открытие границ для туристов из России.