Пензенский зоопарк обзавелся редким черным аистом

Пенза, 24 февраля. Черный аист, занесенный в Красную книгу, стал новым обитателем местного зоопарка.

Директор зверинца Андрей Воскресенский рассказал о появлении редкой птицы на своей странице в соцсети Instagram. По его словам, черный аист стал новым жителем Пензенского зоопарка. Под опубликованной записью Воскресенский разместил видео с животным. На нем видно, как птица активно машет крыльями, стоя к камере спиной.

Пользователям соцсети новый обитатель зверинца пришелся по душе. Они написали, что приобретение редкой птицы является прекрасной новостью для зоопарка и жителей Пензы.

Кроме пензенского зверинца пополнением может похвастаться Екатеринбургский зоопарк, сообщал ФАН. Там не так давно на свет появился второй детеныш кенгуру Хагена.