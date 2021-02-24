Коронавирус привел к ужасающим последствиям у жительницы Великобритании

Лондон, 24 февраля. Жительница города Тотнес Эбби Рид заразилась коронавирусной инфекцией. Болезнь привела к ужасающим последствиям, и женщина начала лысеть.

Британка заболела коронавирусом в марте 2020 года, после того как у двух ее дочерей диагностировали инфекцию. У Рид не было распространенных признаков заболевания, среди которых кашель, утомляемость и сложности с дыханием. При этом через несколько недель одна из дочерей обнаружила у матери несколько ужасных залысин на голове.

Рид рассказала, что волосы начали выпадать клочьями, она чувствовала себя подавленной и непривлекательной. Британка не знала, что у коронавируса могут быть такие ужасающие последствия. Она занялась поиском информации в интернете и выяснила, что у 22% перенесших инфекцию наблюдается выпадение волос. Женщина хоть и не облысела полностью, но осталась с двумя залысинами.

До этого сообщалось, что низкая температура воздуха увеличивает темп распространения коронавируса. Такой вывод сделали ученые из Соединенных Штатов.