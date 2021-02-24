Жители города в Мордовии второй день сидят без воды

Саранск, 24 февраля. Неудобства, связанные с отсутствием воды, вынуждены терпеть жители 19 домов города Рузаевка. Работы по устранению коммунальной аварии затянулись на два дня.

«Второй день нет воды. Ни помыться, ни приготовить обед. Рядом с домом настоящий каток. Значит, где-то трубу прорвало. Как выходим из ситуации? Да очень просто — запасаемся магазинной водой, которую продают в пятилитровых бутылках», — поделилась с корреспондентом Федерального агентства новостей местная жительница Анна Фадеева.

Как сообщили ФАН в районной администрации, первый прорыв произошел во вторник около восьми утра. К вечеру его устранили, и в 17:15 вода вернулась в краны некоторых жителей города. Рабочие продолжили поиски проблемы. Как оказалось, уже на другом участке водопровода попросту была сломана задвижка.

«Мы организуем подвоз питьевой воды к этим домам. Все силы коммунальщиков брошены на устранение проблемы», — сообщили в администрации.

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