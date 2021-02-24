В Болгарии торжественно отпраздновали День защитника Отечества. Колонка Владимира Тулина

Во многих городах Болгарии прошло празднование Дня защитника Отечества. В нем приняли участие местные жители, проживающие в стране россияне, представители болгарских властей и российские дипломаты.

В Софии, столице страны, венки и цветы были поднесены к памятнику Советской армии, а также к братской могиле красноармейцев в квартале Лозенец. В мероприятии приняли участие представители посольств России и Белоруссии, Дома Москвы, Болгарской социалистической партии, национального движения «Русофили», Союза болгарских журналистов, мотоклуба «Ночные волки» и Совета ветеранов Великой Отечественной войны.

Самое большое количество мероприятий в честь праздника прошло в Варне. Корреспондент Федерального агентства новостей присутствовал там на возложении венков и цветов на могилу 45 советских воинов, умерших в госпиталях, на центральном кладбище города.

Перед началом церемонии выступил генеральный консул Российской Федерации в Варне Владимир Климанов. В своей речи он поблагодарил присутствующих за то, что они помнят о защитниках Отечества и пришли почтить их память, несмотря на сложную обстановку из-за продолжающейся пандемии.

Кроме представителя генерального консульства России венок возложил и заместитель мэра Пейчо Пейчев — от городской администрации Варны. К ним присоединились главы городских районов, представители Варненской метрополии Болгарской православной церкви, городской организации Болгарской социалистической партии, руководства Варненского свободного университета имени Черноризца Храбра, училища имени Юрия Гагарина, ветеранских и русофильских организаций, а также жители города — болгары и россияне. Возложили цветы и болгарские ветераны Второй мировой войны — 98-летние Михаил Андреев и Иван Караджов.

После этого сотрудники российского консульства в Варне возложили цветы на могилу главного старшины Гаврилы Красюка, который пал 22 августа 1944 года при форсировании Днестровского лимана 369-м батальоном морской пехоты и чей труп был вынесен волнами на пляж Варны 7 сентября 1944 года. Его могила вызывает острую ненависть у местных русофобов — за последние месяцы она была осквернена пять раз. Последний раз — в ночь с 19 на 20 февраля 2021 года, когда была полностью уничтожена памятная табличка с его именем.

Генеральный консул России в Варне Владимир Климанов присутствовал и на праздновании Дня защитника Отечества в школе имени Юрия Гагарина в спортивно-оздоровительном комплексе «Камчия». Она является своеобразным символом российско-болгарской дружбы в нынешнее непростое время. Ее финансирование осуществляет правительство Москвы, а обучение идет по болгарской школьной программе. Фасад школы украшает лозунг: «Болгария и Россия — вместе навсегда».

Российский дипломат поздравил с праздником учителей и школьников и возложил цветы к памятнику маршалу Федору Толбухину, который был установлен на территории заведения в 2015 году. В 1960 году этот памятник маршалу был воздвигнут в Бургасе на улице носящей его имя, но в 1992 году памятник был демонтирован, а улица переименована в бульвар Демокрация.

Климанов возложил цветы и к памятнику в устье реки Камчия, где 11 августа 1941 года с советской подводной лодки Щ-211 высадились 23 болгарских коммуниста во главе с полковником Советской армии Цвятко Радойновым. Они должны были расширить партизанское движение в Болгарии, но большинство из них вскоре погибли. До конца войны дожили всего трое. На памятнике в качестве даты высадки почему-то указана дата 28 августа 1941 года.

В Бургасе цветы к памятнику Советской армии на центральной площади города Тройка положил почетный консул России Тонко Фотев. Также были возложены цветы от болгарских и российских организаций и граждан к братской могиле четырех советских офицеров-саперов, погибших при разминировании болгарского города Поморие 2 ноября 1944 года.

В Русе первой к памятнику Советской армии была поднесена корзина с цветами от генерального консульства России в этом городе. Возглавляет его Андрей Громов, сыгравший в 1971 году роль суворовца Вани Трофимова в очень любимом и в России, и в Болгарии фильме «Офицеры»