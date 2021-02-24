Макрон видит себя вторым Шарлем де Голлем

Лондон, 24 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать из страны европейского гегемона со своей политикой, отличающейся от США, Британии и Китая, пишет британская газета The Times.

Выход Великобритании из ЕС и грядущий уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ открывают перед Макроном путь к глобальному лидерству, уверен колумнист The Times. 43-летний президент предпринимает самую смелую со времен генерала Де Голля и президента Франсуа Миттерана попытку перехватить инициативу в контроле над мировыми событиями.

Совсем недавно Макрон распорядился о начале строительства новейшего авианосца, работающего на ядерном топливе. Атомная энергия и оружие — тоже часть наследия эпохи де Голля, и нынешний президент не боится к нему прибегать. Макрон пользуется тем, что с выходом Британии из ЕС, его страна остается единственным во всем блоке членом Совета Безопасности ООН с правом вето на его решения.

Макрон также безусловно самый смелый и интеллектуальный из европейских лидеров, не боящийся выполнять грязную работу. Многие помнят, как он направил французские корабли и самолеты к берегам Турции, чтобы остановить морскую экспансию президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, или как он снабжал Грецию оружием для того, чтобы та была готова в случае агрессии Анкары. Уверенный, что «НАТО давно мертво», Макрон сам призывал страны сформировать антитурецкую коалицию, не приглашая при этом туда Германию.

Он нередко попадал на полосы газеты как критик НАТО. Даже сейчас, с приходом к власти в США президента Джо Байдена, Макрон уверен, что Европа не должна доверять вопросы своей независимости и безопасности американцам.

Многие западные страны также были разочарованы попытками Макрона построить с президентом России Владимиром Путиным и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом конструктивный диалог, открыто осуждали за это французского лидера. Европейские президенты взбешены открытым и агрессивным стремлением Макрона захватить европейское лидерство. Однако ему это фактически удалось: Урсула фон Дер Ляйнен, глава Еврокомисси — франкоговорящая немка, европейским Центробанком руководит француженка Кристин Легард, а президентом Европейского Совета стал бельгиец французского происхождения Шарль Мишель.

Отбросьте все призывы Макрона к борьбе с изменением климата, уверена Times, и вы увидите второго Шарля де Голля — амбициозного и одержимого идеей европейского лидерства политика.

Федеральное агентство новостей ранее приводило слова Макрона о том, что стабильность в мире невозможна без диалога с Россией. Об этом рассказал во время онлайн-конференции Атлантического совета.