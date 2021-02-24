Президент Армении и командующий миротворцами ВС РФ в НКР обсудили возвращение пленных

Ереван, 24 февраля. Президент Армении Армен Саркисян обсудил с командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе генералом Рустамом Мурадовым вопрос возвращения военнопленных.

Обострение конфликта в Карабахе произошло еще 27 сентября 2020 года, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Трехстороннее соглашение о полном прекращении огня подписали 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев.

Договор предусматривает размещение в регионе российских миротворцев. Кроме того, Баку и Ереван должны произвести обмен пленными и телами погибших.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Стороны обсудили все аспекты выполнения соглашения по стабилизации обстановки в Карабахе.