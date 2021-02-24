Переболевшие коронавирусом дольше болеют гриппом

Москва, 24 февраля. Институт иммунологии и физиологии РАН заявил об угрозе сочетания эпидемии гриппа и коронавируса в России. Течение болезни у переболевших коронавирусом может отличаться.

Терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьева в беседе с «Радио 1» рассказала о течении гриппа у людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Заболевание у них протекает дольше, чем обычно.

«Заболевание будет длительнее. Если обычно человек выздоравливает в течение недели, то после коронавируса период выздоровления удлиняется до 10, 12, 14 дней», — рассказала Муравьева.

Врач утверждает, что в ее практике встречались случаи, когда люди после коронавируса приходили к ней с гриппом, ОРВИ и простудными заболеваниями. Эксперт считает, что в целом заболеваемость COVID-19 и гриппом в Московской области снизилась по сравнению с январем примерно на 60%, однако в марте вновь произойдет рост количества заболеваний.

Муравьева дала рекомендации по профилактике гриппа. По ее мнению, стоит откорректировать образ жизни и правильно питаться.

«В рационе обязательно должно быть нежирное мясо, следует избегать полуфабрикатов. Надо обязательно проветривать помещение, увлажнять воздух. Если на улице мороз, мы почему-то забываем открывать окна. Нужно, чтобы в доме обязательно стояла посуда с водой. Не нужно забывать о закаливании», — советует она.

Также терапевт отметила эффективность вакцинации. Прививаться нужно и от гриппа, и от коронавируса, считает она. Особенно это касается гипертоников, диабетиков и людей с ишемической болезнью сердца.

Ранее академик РАН Валерий Черешнев заявил, что в России уже наступил «разгар гриппа». Люди могут этого не заметить, так как распространяющийся сейчас штамм относительно легок.