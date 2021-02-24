Кедми: США «сдадут» РФ постсоветские страны в обмен на отказ от поддержки КНР

Москва, 24 февраля. США стремятся стравить Россию и Китай. Ради этой цели Вашингтон готов «сдать» Москве все постсоветское пространство. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

Главная геостратегическая задача США — разделить Россию и Китай. Для американцев лучшим вариантом будет противостояние этих двух государств. Во всяком случае, американские пропагандисты, говоря о том, что Китай является для всего мира угрозой, обязательно упоминают, что эта угроза распространяется и на Россию, передает «Экономика Сегодня».

Ставленники Вашингтона в России эти тезисы охотно повторяют, заявляя, что рано или поздно Китай «поглотит» Россию, если сотрудничество двух стран в ключевых сферах экономики и политики будет развиваться.

«Никто не поглотит Россию. Невозможно ее поглотить. И у РФ нет почти никаких противоречий с КНР. Но американцам надо поссорить эти две страны, натравить одну на другую», — уверен Кедми.

Американцы рассудили, что с Китаем справиться вряд ли получится, поэтому следует договориться с Россией, пообещав все что угодно, в обмен на отказ от поддержки Китая.

Постсоветское пространство в политической игре США может стать «разменной монетой», тем более что в некоторых странах бывшего СССР Вашингтон пользуется большим влиянием, чем Москва. Это Грузия, Молдавия и страны Балтии. Однако в США не учитывают, что Россия не пойдет на обострение отношений с Китаем.

«США выдвигали самые дикие идеи: пусть Россия забирает Украину и остальные постсоветские республики, лишь бы она пошла против Китая. Но они не понимают, о какой стране, каком пространстве и политических силах говорят. Что делать – американцы», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала Iton-TV.

Ранее Кедми сравнил отношения США и России с игрой в шахматы и заявил, что у американцев нет ни единого шанса на победу в случае ядерной войны.