Популярная среди бодибилдеров пища представляет опасность для почек

Москва, 24 февраля. Врач-нефролог, терапевт, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева предупредила россиян об опасности чрезмерного употребления пищи с высоким содержанием белка.

Врач Екатерина Корсева рассказала на своей странице в социальной сети Instagram об опасности увлечения белковой пищей. В нормальных количествах она приносит пользу организму, однако употребление белка сверх нормы может нанести серьезный вред здоровью почек.

«Вы не представляете, сколько спортсменов-бодибилдеров я встречала в диализных отделениях, так что осторожнее с белковыми монодиетами», — рассказала Корсева.

Медик уточняет, что нормальным является употребление белка до 1,5 граммов на килограмм веса. Соблюдение этой рекомендации позволит избежать возникновения проблем с почками. Кроме того, считает врач, прием анальгетиков, противовоспалительных препаратов и диуретиков с целью подготовки к соревнованиям и «сушке» тела также вредит почкам. Врач советует не убирать отеки мочегонными препаратами без соответствующего назначения врача.

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