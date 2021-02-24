Специалист дал советы по подготовке смартфона к ремонту

Москва, 24 февраля. Современные люди хранят огромные объемы данных на смартфонах. Эксперт сети сервисных центров Норик Аракелян рассказал, как защитить информацию перед сдачей устройства в ремонт.

В первую очередь специалист советует выбирать проверенный сервисный центр и не отдавать смартфон первому попавшемуся мастеру. Следует насторожиться, если перед ремонтом у вас просят сообщить ПИН-код или вовсе отключить его, так как это действительно нужно далеко не всегда.

Аракелян рекомендует перед сдачей девайса в сервисный центр сделать резервную копию данных. После этого лучше всего «обнулить» устройство.

«Пустой телефон сдавать гораздо безопаснее. А после ремонта эту копию выгружаем обратно на устройство», — пояснил эксперт.

Рекомендуется заранее запомнить или записать IMEI-код — серийный номер вашего устройства. Аракелян рассказал «Радио 1», что смартфон могут подменить в ремонте, поэтому после починки нужно сверить этот номер.

Смартфоны стали неотъемлемой частью современной жизни и используются для разных целей. Например, девайсы даже помогают соблюдать режим сна.