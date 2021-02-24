Екатерина Стриженова подверглась критике в соцсетях

Москва, 24 февраля. Российская телеведущая Екатерина Стриженова столкнулась с критикой в Интернете. Она часто получает обидные сообщения от пользователей социальных сетей. Многие из них готовы критиковать женщину за любую мелочь.

Многие телезрители Первого канала первые в списке ненавистников Екатерины, которая является телеведущей шоу «Время покажет». Упреки в ее адрес летят за незнание вопроса обсуждения, странную артикуляцию и постоянное желание высказаться. Но порой эти замечания доходят до абсурда.

Так, например, 24 февраля после публикации Стриженовой короткого видеоролика в своем Instagram, где она позирует в красном объемном платье, на нее обрушились негативные комментарии.

«С утра пораньше используем все способы проснуться и согреться», – написала под публикацией ведущая.

Большинству пользователей необычный аутфит Стриженовой пришелся по вкусу и они по достоинству оценили ее выбор. Многие назвали Екатерину хорошенькой воспитанницей пансионата для девочек. Но нашлись и те, кому образ не понравился.

«Красный цвет Вам к лицу, а вот платье года прибавляет», — написала одна из подписчиц звезды.

Нерадивые подписчики сравнили наряд теледивы с «мешком», другие отметили, что платье не создано для возраста ведущей. Уместность этих комментариев ставится под сомнение, так как известно, что Стриженова всегда выглядит безупречно.

Стоит подчеркнуть, что после того, как соведущий Екатерины Артем Шейнин в 2021 году пропал из эфира «Время покажет», в этом винили ее. У телезрителей возникло мнение о том, что именно Стриженова стоит за перестановками внутри проекта.

Ранее ФАН писал о разводе, который переживала телеведущая в семье.