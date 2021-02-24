Мишустин отметил жесткую позицию России в переговорах с Нидерландами

Москва, 24 февраля. Россия занимает очень жесткую позицию в переговорах с Нидерландами по налогообложению, сообщил журналистам премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения. Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогами в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за границей. Для выполнения поручения главы государства Москва должна скорректировать с другими странами договоры об избежании двойного налогообложения. Путин также предупреждал, что Россия выйдет из таких соглашений со странами в одностороннем порядке, если те не примут ее предложения.

«Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются», — рассказал о ходе переговоров с иностранными государствами по налогообложению Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, упрощающий компаниям процесс перерегистрации из офшоров. Согласно закону, иностранные юрлица смогут получить статус международной компании или международного фонда в специальном административном районе РФ.