Лондон, 24 февраля. Власти Англии неспособны принять закон "О равенстве", который позволил бы решать проблемы социально-экономического неблагополучия во время пандемии коронавируса.

Британское издание The Guardian сообщает, что аналитический центр Runnymede Trust опубликовал доклад. В нем говорится, что положение о пошлинах в государственном секторе обязало бы образовательные органы в Англии проследить, чтобы дети рабочего класса бесплатно питались качественными продуктами, пока школы были закрыты из-за пандемии. Также организации должны были бы обеспечить доступ к ноутбукам для дистанционного обучения.

Закон "О равенстве" в 2018 году вступил в силу в Шотландии и Уэльсе, но в Англии он до сих пор не рассмотрен.

"Если бы существовало намерение ”выровнять" общество, наше правительство инвестировало бы в рабочие места, образование и профессиональную подготовку. Сократило бы разрыв между рабочим классом и остальным обществом. Введение пошлины в государственном секторе по первому разделу станет решающим шагом в этом направлении", — сказала исполнительный директор и автор фонда "Факты не лгут" Халима Бегум.

Ранее лидер «Партии BREXIT» Найджел Фарадж заявил, что Китай скупает британские школы. Политик считает, что КНР через учебные заведения пытается навязать свою идеологию.