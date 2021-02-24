Путин рассчитывает на нормализацию ситуации в Киргизии

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин надеется на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии.

Об этом он заявил в ходе встречи с главой республики Садыром Жапаровым, который 24 февраля прилетел в Москву. По словам Путина, между Россией и Киргизией выстроены союзнические и привилегированные отношения. Россия занимает первое место в торгово-экономических связеях Киргизии, чему в Москве очень рады, добавил он.

Как ранее сообщала пресс-служба главы Киргизии, во время диалога президенты двух государств обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества Москвы и Бишкека.

Также у Жапарова в Москве запланированы двусторонние встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Поездка в Россию стала первым международным визитом Жапарова в качестве главы республики.