Ведущий Норкин рассмешил зрителей анекдотом про женщин и 23 Февраля

Москва, 24 февраля. Телеведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин рассмешил гостей студии новым анекдотом, на этот раз про женщин и День защитника Отечества.

В ходе программы зрители обсуждали, каким должно быть патриотическое воспитание. По словам участников, оно должно быть современным, искренним, разносторонним и профессиональным.

Гости студии попытались понять, почему россияне так полюбили День защитника Отечества и сделали из него «праздник всех мужчин», хотя сначала он был связан с армейской тематикой. Участники пришли к выводу, что россияне творчески переосмыслили и осовременили праздник.

Норкин завершил программу традиционным анекдотом, на этот раз на тему праздника.

«Две подруги встретились и одна другую спрашивает: «Что ты своему подарила на 23 Февраля?» Подруга отвечает: «Ой, думала-думала, всю голову сломала. В итоге подарила ему деньги. Пойдем мне туфли покупать», — сказал телеведущий.

Ранее в эфире передачи обсуждались поведенческие стереотипы Запада. Норкин поднял вопрос свободы слова в разных странах.