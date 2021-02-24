Киев, 24 февраля. Власти США курировали Украину с самого начала госпереворота в 2014 году, об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий.

По словам эксперта, по мере развития событий Вашингтон взял в свои руки прямое руководство происходящими процессами. Лидеров антиправительственных протестов на Украине открыто поддерживала администрация теперь уже бывшего президента США Барака Обамы.

Дробницкий уверен, что ответственность за раскол Украины полностью лежит плечах США. Руководила всеми процессами, в том числе Майданом, заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, рассказывает он.

«Американцы так или иначе курировали процесс внутреннего давления на Януковича, с одной стороны, а с другой — готовились его сменить, даже если он примет евроинтеграцию, — это очевидный факт», — говорит американист.

Сам же президент Украины Виктор Янукович собирался подписать соглашение между ЕС и Киевом в 2013 году. Россия тогда говорила ему о невыгодности сделки. Позднее он все же не стал подписывать соглашение, чем вызвал недовольство, заключил Дробницкий.

Ранее власти Украины заявили, что основной задачей для ВСУ в 2021 году является достижение совместимости с военными формированиями НАТО.