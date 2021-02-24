Дипломатический скандал с Японией разразился из-за ошибки украинского посла

Киев, 24 февраля. Украинский посол Сергей Корсунский с ошибкой поздравил императора Японии Нарухито. Дипломат назвал его недопустимым словом.

Посол Украины в Японии обратился к императору в неофициальной форме. Преподаватель японского языка из Харькова Борис Мороз отметил, что так можно общаться только с близким другом. Корсунский выложил поздравление с ошибкой в Twitter и спровоцировал дипломатический скандал. По словам Мороза, в посте нет суффиксов вежливости, которые необходимы в таком поздравлении.

«Надо поблагодарить японцев, которые поняли, что наш посол просто ввел фразу в переводчик», — написал преподаватель в своем блоге.

Эксперт обратил внимание на образование Корсунского. Посол учился на физика и работает в Японии с мая прошлого года. Преподаватель высмеял представителей Киева, которые не знают языка и традиций. Токио в то же время отправляет дипломатов, которые говорят на украинском лучше некоторых местных, подчеркнул Мороз.

Украинский школьник ранее устроил скандал из-за русскоговорящих военных на уроке. Представители вузов ВСУ рассказывали ученикам про поступление.