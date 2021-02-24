Гордон в попытке обругать Россию унизил Украину

Киев, 24 февраля. Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире национального телеканала хотел доказать согражданам, что население в России живет плохо, но не смог и перешел на другую тему.

Гордон принял участие в программе телеканала «Наш». На Украине это СМИ получило статус пророссийского, поскольку в эфире гостям позволяется высказывать разные мнения. Украинский журналист, враждебно воспринимающий РФ, начал доказывать, что соседняя страна — это «бензоколонка», однако ведущий Макс Назаров возмутился.

Гордон продолжил настаивать, что достойный уровень жизни можно наблюдать лишь в Москве, но после комментариев Назарова решил — во всех крупных городах РФ. Когда началась дискуссия о статусе Украины и России, журналист заявил, что США обманули всех. При этом он дал понять, что рад этому.

«Возьмите США. На протяжении десятилетий они приглашали к себе лучших ученых, лучших ребят. В первую очередь лучших ребят из Украины, России, Пакистана, Камбоджи, Индии, Турции — отовсюду. Что самое интересное — эти ребята бросали все дома и ехали туда», — сказал гость эфира.

Гордон с воодушевлением отметил, что за границей создавали для «умов» все условия, лишь бы те работали на благо Америки. За это он назвал США «выдающейся страной» и добавил, что несколько человек «стали миллиардерами на своих достижениях».

Ранее во время другого эфира Гордон не смог ответить на вопрос, почему Украина называет Крымский полуостров своим, но не пытается забрать его у России.