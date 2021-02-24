Новый штамм коронавируса Fin-796H выявили в Финляндии

Хельсинки, 24 февраля. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса зарегистрировали в Финляндии, сообщили в лаборатории Vita Laboratoriot.

Всего медики подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса, говорится в сообщении сотрудников лаборатории. Эксперты уточнили, что это уникальный вариант коронавируса SARS-CoV-2, который еще не встречался в науке. По данным специалистов, в его составе есть мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

Норвежские врачи сообщили о новой мутации коронавируса на территории страны. Такую информацию недавно предоставила местная телекомпания.