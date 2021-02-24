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МИД РФ заявил, что Запад давит на неугодные страны при помощи пандемии

МИД РФ заявил, что Запад давит на неугодные страны при помощи пандемии

Москва, 24 февраля. Запад давит на неугодные правительства при помощи пандемии коронавируса, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), российский министр отметил, что страны Запада стремятся не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека.

«Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, ряд стран Запада не пересматривает свою «эгоистичную» линию, не планируя отказываться от силовых подходов, а также нелегитимных методов шантажа и давления.

Ранее глава МИД России заявил о готовности страны к многостороннему диалогу по разоружению со всеми государствами, которые обладают ядерным потенциалом.

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